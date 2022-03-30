Главы МИД РФ и КНР условились наращивать внешнеполитическую координацию

Министры иностранных дел России и КНР Сергей Лавров и Ван И договорились наращивать внешнеполитическую координацию двух стран, расширять двустороннее и многостороннее взаимодействие, сообщили в МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран констатировали, что в условиях непростой международной обстановки Россия и Китай продолжают укреплять стратегическое партнерство, выступать в мировых делах с единых позиций. Условлено и далее наращивать внешнеполитическую координацию, расширять взаимодействие на двустороннем треке и в различных многосторонних форматах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ по итогам переговоров Лаврова и Ван И в Китае.

Встреча Лаврова и Ван И прошла в среду "на полях" третьей конференции глав МИД стран-соседей Афганистана в китайском Туньси.

В МИД РФ отметили, что министры дали высокую оценку текущему состоянию российско-китайских отношений, "продолжающих динамично развиваться в условиях нестабильной и напряженной внешнеполитической ситуации".

"Министры провели обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. Глава российского внешнеполитического ведомства информировал китайского коллегу о ходе проведения специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации и динамике переговорного процесса с киевским режимом. Стороны отметили контрпродуктивный характер незаконных односторонних санкций, введенных в отношении России США и их сателлитами", - отмечается в сообщении.

Также главы МИД обсудили ситуацию в Афганистане, Центральной Азии, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и на Корейском полуострове, и другие региональные и глобальные вопросы, сообщили на Смоленской площади.