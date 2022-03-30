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Транспорт и связь 30.03.2022 12:15

Дочка Аэрофлота получила разрешение Росавиации на техобслуживание Airbus A330

Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "А-Техникс" (входит в группу "Аэрофлот") получил разрешение Росавиации на обслуживание самолетов Airbus A330.

"Получение расширенного сертификата позволяет осуществлять оперативное техническое обслуживание воздушных судов данного типа, зарегистрированных в российском реестре", - говорится в сообщении компании.

С 2018 года "А-Техникс" выполняет ремонт российских самолетов Superjet 100. В начале марта компания получила разрешение Росавиации обслуживание Boeing 737NG/777/747-400, Airbus A320Family и A350.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование.

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