«Nar» объявил годовые показатели

Отмечая 15-летие своей деятельности, «Nar» объявил показатели, достигнутые на рынке связи в 2021 году. По итогам 2021 года оператор мобильной связи «Nar», обеспечивающий своим абонентам хорошое соотношение цены и качества, занимает 23% местногорынка связи с базой активных абонентов в 2,2 млн человек.

По результатам независимого опроса определения уровня удовлетворенности клиентов, «Nar» уже 3-й год подряд признается лидером среди мобильных операторов страны по Индексу Лояльности клиентов. За 2021 год, 93% посетителей центров обслуживания «Nar» остались довольны оказанными услугами. Колл-центр и цифровые каналы также выделились оперативным решением проблем клиентов. Помимо этого, в 2021 году на 80% возросло количество пользователей приложения «Nar+», которое обеспечивает прозрачность затрат абонентов, а также упрощает осуществление различных операций по счету.

Тарифы «Full» и «Cavannar 9», созданные на основе потребноснтей и отзывов клиентов «Nar», входят в число наиболее часто используемых продуктов. За 2021 год количество пользователей тарифа «Full» возросло на 20%, а «Cavannar» на 50%.

Чтобы клиенты чувствовали себя еще более комфортно в магазинах «Nar», а также для сохранения качества предоставляемых услуг, «Nar» активно обновляет дизайн магазинов в соответствии со своей новой концепцией. В прошлом году 5 центров услуг и 10 магазинов были обновленыи сданы в эксплуатацию посетителям.

Сеть «Nar» 4G, которая охватывает 94% населения страны, использует 1,4 миллионов абонентов, что является одним из самых высоких показателей в стране. Также «Nar» продолжает участвовать в стремительном построении инфраструктуры связи на освобожденных от оккупации территориях. Услугами «Nar» уже сегодня можно воспользоваться в Агдамском, Физулинском, Губадлинском, Джебраильском, Ходжавендском (Гадрутском), Шушинском, Тертерском и Зангиланском районах. Посредством более чем 8000 базовых станций, «Nar» предоставляет качественные услуги связи 99% населения.

В рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности «Nar» продолжает принимать активное участие в важных социальных проектах, реализуемых в стране. Только в 2021 году "Nar" реализовал 24 проекта в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности. В целом, за последние 5 лет компания выделила на социальные проекты 4,3 миллиона манатов.

Чтобы сохранить лидирующую позицию на рынке мобильной связи, в 2022 году «Nar» планирует продолжить свою стратегию клиентоориентированности, представить абонентам еще 27 магазинов с новой концепцией, расширить инфраструктуру связи на территории освобожденных районов, а также продолжить инвестировать в текущие социальные проекты.

Azerfon (торговая марка Nar) начала свою деятельность 21 марта 2007 года и за короткое время стала одной из ведущих компаний в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Nar впервые в стране внедрил технологию 3G и запустил разветвленную сеть 4G. Компания является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу лояльности клиентов за последние 3 года.