KOBIA проведет исследования внутреннего рынка на предмет доставки автозапчастей

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана выбрало компанию для проведения исследований внутреннего рынка по направлению «Доставка клиентам и сервисам автомобильных запасных частей».

С этой целью агентство подписало контракт с ООО «SAGE Solutions».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства. Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги.

Б.Рустамбеков