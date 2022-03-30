Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8887 RUR   0.0187 GBR   2.2272 TRY   0.1163

Цена на нефть

29.03 $/bbl +/- WTI 104.24 -1.72 Brent 110.23 -2.25

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 30.03.2022 11:50

Германия запускает чрезвычайный план для обеспечения энергетической безопасности

- Власти ФРГ запустили чрезвычайный план для обеспечения энергетической безопасности страны на случай перебоев с поставками газа из России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра экономики Германии Роберта Хабека.

"С российской стороны поступало несколько заявлений о том, что, если этого (платежей в рублях - ИФ) не произойдет, тогда поставки будут прекращены. Чтобы быть готовым к этой ситуации, я сегодня активизировал первый уровень предупреждения", - сказал он.

По его словам, правительство ФРГ инициировало первую из возможных трех фаз данного плана, и в рамках этой фазы будет создана оперативная группа, которая будет проводить ежедневные встречи для отслеживания ситуации с поставками газа.

Хабек со своей стороны призвал компании и потребителей в Германии помочь снизить потребление энергии.

Министр экономики ФРГ также указал, что к настоящему моменту хранилища газа в ФРГ заполнены примерно на 25%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az