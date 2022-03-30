Германия запускает чрезвычайный план для обеспечения энергетической безопасности

- Власти ФРГ запустили чрезвычайный план для обеспечения энергетической безопасности страны на случай перебоев с поставками газа из России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра экономики Германии Роберта Хабека.

"С российской стороны поступало несколько заявлений о том, что, если этого (платежей в рублях - ИФ) не произойдет, тогда поставки будут прекращены. Чтобы быть готовым к этой ситуации, я сегодня активизировал первый уровень предупреждения", - сказал он.

По его словам, правительство ФРГ инициировало первую из возможных трех фаз данного плана, и в рамках этой фазы будет создана оперативная группа, которая будет проводить ежедневные встречи для отслеживания ситуации с поставками газа.

Хабек со своей стороны призвал компании и потребителей в Германии помочь снизить потребление энергии.

Министр экономики ФРГ также указал, что к настоящему моменту хранилища газа в ФРГ заполнены примерно на 25%.