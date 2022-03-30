Выпускник БВШН устроился на работу в Google

Рагим Рагимли, выпускник Бакинской высшей школы нефти (БВШН), принят на работу в крупнейшую в мире транснациональную компанию Google, специализирующуюся в сфере поисковых систем и рекламы. В 2013 году он поступил в БВШН на специальность «Инженерия автоматизации процессов» с 680 баллами и стал Президентским стипендиатом. Рагим Рагимли окончил вуз в 2018 году с отличием. Он был лучшим студентом в своей специальности.

Отметим, что Google — крупнейшая транснациональная компания США, специализирующаяся на поисковых системах и рекламе. Google предоставляет своим клиентам широкий ассортимент современных интернет услуг и продукции. Большая часть доходов компании поступает от рекламы через программу AdWords. Целью создания компании Google было систематизировать информацию по всему миру и сделать её доступной для всех.