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30.03.2022 12:03

Выпускник БВШН устроился на работу в Google

Рагим Рагимли, выпускник Бакинской высшей школы нефти (БВШН), принят на работу в крупнейшую в мире транснациональную компанию Google, специализирующуюся в сфере поисковых систем и рекламы. В 2013 году он поступил в БВШН на специальность «Инженерия автоматизации процессов» с 680 баллами и стал Президентским стипендиатом. Рагим Рагимли окончил вуз в 2018 году с отличием. Он был лучшим студентом в своей специальности.

Отметим, что Google — крупнейшая транснациональная компания США, специализирующаяся на поисковых системах и рекламе. Google предоставляет своим клиентам широкий ассортимент современных интернет услуг и продукции. Большая часть доходов компании поступает от рекламы через программу AdWords. Целью создания компании Google было систематизировать информацию по всему миру и сделать её доступной для всех.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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