Выпускник БВШН устроился на работу в Google

Рагим Рагимли, выпускник Бакинской высшей школы нефти (БВШН), принят на работу в крупнейшую в мире транснациональную компанию Google, специализирующуюся в сфере поисковых систем и рекламы. В 2013 году он поступил в БВШН на специальность «Инженерия автоматизации процессов» с 680 баллами и стал Президентским стипендиатом. Рагим Рагимли окончил вуз в 2018 году с отличием. Он был лучшим студентом в своей специальности.
Отметим, что Google — крупнейшая транснациональная компания США, специализирующаяся на поисковых системах и рекламе. Google предоставляет своим клиентам широкий ассортимент современных интернет услуг и продукции. Большая часть доходов компании поступает от рекламы через программу AdWords. Целью создания компании Google было систематизировать информацию по всему миру и сделать её доступной для всех.
Ирландия предписала четырем высокопоставленным официальным лицам РФ покинуть страну - заявление МИД
Байден заявил, что США продолжат поставки Украине оборонной помощи
Лидеры Британии, США, ФРГ обсудили общие действия по сокращению зависимости от энергоресурсов РФ - Даунинг-стрит
СК AtaSigorta сократила в 2021г премии на 14%, убытки превысили 2,2 млн манатов
Дочка Аэрофлота получила разрешение Росавиации на техобслуживание Airbus A330
Налоговые поступления в бюджет по линии частного ненефтяного сектора в январе-феврале выросли на 45% - Джаббаров
БГУ потратит около 500 тыс. манатов на закупку компьютеров для учебного центра Code Academy
Число смертей от COVID-19 в мире за неделю выросло более чем на 40% - ВОЗ
Новый фильм от VMedia: Когда Армения, наконец, займется Арменией?
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
Исполком СНГ предлагает использовать юань для расчетов вместо доллара и евро
Главы МИД РФ и КНР условились наращивать внешнеполитическую координацию
Франция предусмотрела все сценарии, в том числе возможность прекращения поставок газа из РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку