Налоговые поступления в бюджет по линии частного ненефтяного сектора в январе-феврале выросли на 45% - Джаббаров

Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана в январе-феврале 2022 года по линии частного ненефтяного сектора увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 44,9% - до 1 млрд 76,7 млн манатов, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

«Налоговые поступления от нефтяного сектора, за исключением субподрядчиков, также увеличились на 51,9% и достигли 939,8 млн манатов», - написал Джаббаров на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, ненефтяной сектор в январе-феврале обеспечил 76,4% налоговых поступлений в госбюджет.

В частности, налоговые поступления в госбюджет по линии ненефтяного сектора увеличились на 41,8% - до 1 млрд 398,8 млн манатов. Прогноз по сборам выполнен на 108,7%.

Б.Рустамбеков