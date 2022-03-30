Налоговые поступления в бюджет по линии частного ненефтяного сектора в январе-феврале выросли на 45% - Джаббаров

Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана в январе-феврале 2022 года по линии частного ненефтяного сектора увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 44,9% - до 1 млрд 76,7 млн манатов, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.
«Налоговые поступления от нефтяного сектора, за исключением субподрядчиков, также увеличились на 51,9% и достигли 939,8 млн манатов», - написал Джаббаров на своей странице в Facebook.
Как сообщалось ранее, ненефтяной сектор в январе-феврале обеспечил 76,4% налоговых поступлений в госбюджет.
В частности, налоговые поступления в госбюджет по линии ненефтяного сектора увеличились на 41,8% - до 1 млрд 398,8 млн манатов. Прогноз по сборам выполнен на 108,7%.
Б.Рустамбеков
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