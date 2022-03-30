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Финансы 30.03.2022 12:00

Налоговые поступления в бюджет по линии частного ненефтяного сектора в январе-феврале выросли на 45% - Джаббаров

Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана в январе-феврале 2022 года по линии частного ненефтяного сектора увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 44,9% - до 1 млрд 76,7 млн манатов, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

«Налоговые поступления от нефтяного сектора, за исключением субподрядчиков, также увеличились на 51,9% и достигли 939,8 млн манатов», - написал Джаббаров на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, ненефтяной сектор в январе-феврале обеспечил 76,4% налоговых поступлений в госбюджет.

В частности, налоговые поступления в госбюджет по линии ненефтяного сектора увеличились на 41,8% - до 1 млрд 398,8 млн манатов. Прогноз по сборам выполнен на 108,7%.

Б.Рустамбеков

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Тэги: НАЛОГИ, НЕНЕФТЯНОЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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