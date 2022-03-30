Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана

Кабинет министров Азербайджана утвердил генпланы развития 4 городов страны на период до 2038 года включительно. Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Кабмине, утверждены генпланы Саатлы, Кюрдямира, Шабрана, Сабирабада. Р.Ахмедов

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