Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана

Кабинет министров Азербайджана утвердил генпланы развития 4 городов страны на период до 2038 года включительно.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Кабмине, утверждены генпланы Саатлы, Кюрдямира, Шабрана, Сабирабада.
Р.Ахмедов
Ирландия предписала четырем высокопоставленным официальным лицам РФ покинуть страну - заявление МИД
Байден заявил, что США продолжат поставки Украине оборонной помощи
Лидеры Британии, США, ФРГ обсудили общие действия по сокращению зависимости от энергоресурсов РФ - Даунинг-стрит
Дочка Аэрофлота получила разрешение Росавиации на техобслуживание Airbus A330
Налоговые поступления в бюджет по линии частного ненефтяного сектора в январе-феврале выросли на 45% - Джаббаров
Германия запускает чрезвычайный план для обеспечения энергетической безопасности
БГУ потратит около 500 тыс. манатов на закупку компьютеров для учебного центра Code Academy
Число смертей от COVID-19 в мире за неделю выросло более чем на 40% - ВОЗ
Новый фильм от VMedia: Когда Армения, наконец, займется Арменией?
Исполком СНГ предлагает использовать юань для расчетов вместо доллара и евро
Главы МИД РФ и КНР условились наращивать внешнеполитическую координацию
Франция предусмотрела все сценарии, в том числе возможность прекращения поставок газа из РФ
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Выпускник БВШН устроился на работу в Google
«Nar» объявил годовые показатели
Банк Республика открыл 30-й центр обслуживания в городе Хырдалан.
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку