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30.03.2022 12:13

Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана

Кабинет министров Азербайджана утвердил генпланы развития 4 городов страны на период до 2038 года включительно.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Кабмине, утверждены генпланы Саатлы, Кюрдямира, Шабрана, Сабирабада.

Р.Ахмедов

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Тэги: КАБМИН, ГОРОДА, ГЕНПЛАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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