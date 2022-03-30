Исполком СНГ предлагает использовать юань для расчетов вместо доллара и евро

Страны СНГ могут использовать китайский юань в качестве резервной валюты для взаимных расчетов вместо доллара и евро, заявил первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов.
"На мой взгляд, вполне оправдан переход на взаимную торговлю между странами СНГ в национальных валютах или валютах государств, которые не предпринимают недружественные действия в отношении стран, входящих в Содружество. Прежде всего, это юань и другие валюты, которые можно использовать в качестве резервных вместо доллара и евро", - сказал Анфимов, которого цитирует госагентство БелТА.
В Минске в среду проходит совместное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных органах Содружества и комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.
По мнению Анфимова, "эпоха доллара закончилась, и эта валюта утратит свои позиции к 2025 году - если не существенно, то, по крайней мере, будет резко ослаблено ее влияние на развитие мировой экономики, к 2030 году доллара как мировой резервной валюты не будет".
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