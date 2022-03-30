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СНГ 30.03.2022 16:03

Глава МАГАТЭ посетил Южно-Украинскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду заявил, что посетил Южно-Украинскую АЭС в Николаевской области Украины.

"Я нахожусь на Южно-Украинской АЭС, чтобы провести встречу с украинскими официальными лицами и сотрудниками, и чтобы начать оказывать техническую помощь со стороны МАГАТЭ для безопасности ядерных объектов страны", - написал Гросси в твиттере, прикрепив к сообщению фотографии.

Он отметил, что личное присутствие специалистов МАГАТЭ на местах "поможет предотвратить опасность ядерной аварии, которая могла бы привести к серьезным последствиям в области здравоохранения и окружающей среды как на Украине, так и за ее пределами".

Накануне сообщалось, что Гросси прибыл на Украину, чтобы обсудить предоставление международным агентством помощи по обеспечению безопасности расположенных на украинской территории ядерных объектов.

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