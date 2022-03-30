Нефть дорожает на сигналах о сокращении запасов в США

Цены на нефть ускорили рост в среду, трейдеры оценивают данные Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в Штатах и ждут официальных данных от Минэнерго США, которые будут опубликованы позднее.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:41 выросли в цене на $2,32 (2,1%) - до $112,55 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $2,46 (2,36%) - до $106,70 за баррель.

Данные API, опубликованные накануне вечером, показали падение запасов нефти в США на прошлой неделе на 3 млн баррелей, что втрое превышает показатель, ожидавшийся аналитиками, пишет Trading Economics.

Официальные сведения о резервах будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 18:30. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на снижение запасов на 1,7 млн баррелей.

Также инвесторы следят за ситуацией на Украине. Накануне представители России сообщили о планах сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях, однако представители Вашингтона отметили, что риски эскалации по-прежнему сохраняются.

"Рынки остаются скептически настроенными по поводу немедленного прекращения огня, но все движется в верном направлении, - отметил основатель консалтинговой компании Oilytics Кешав Лохия. - Если ситуация не изменится, сокращение добычи в России будет только нарастать, несмотря на рост закупок со стороны стран Азии".