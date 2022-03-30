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Дальнее зарубежье 30.03.2022 16:39

Шольц заявил Зеленскому о готовности ФРГ выступить в будущем гарантом безопасности Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Берлин готов, если это потребуется выступить гарантом безопасности для Украины, сообщают в среду немецкие СМИ со ссылкой на представителя канцлера Штеффена Хебештрейта.

По его словам, Шольц во время телефонного разговора с Зеленским заявил о готовности выполнить эту роль в рамках урегулирования украинского кризиса. Однако, он не привел подробности о конкретных функциях.

В ходе переговоров России и Украины, как сообщалось, обсуждается тема стран-гарантов безопасности для Украины.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, БЕЗОПАСНОСТЬ, ГАРАНТИИ


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