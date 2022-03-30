NEQSOL Holding и AzerTelecom представили проект «Цифровой Шелковый Путь» на Dubai Expo

Инфраструктурный проект “Цифровой Шелковый Путь” (Digital Silk Way), инициированный со стороны NEQSOL Holding и реализуемый компанией AzerTelecom с целью формирования телекоммуникационного коридора между Европой и Азией, был представлен в павильоне Азербайджана в рамках Dubai Expo 2020 в Объединенных Арабских Эмиратах.
В мероприятии, организованном со стороны NEQSOL Holding и AzerTelecom под названием “Цифровой Шелковый Путь – Связь Без Границ” (Digital Silk Way - Connectivity Beyond Borders), приняли участие руководители и представители известных телекоммуникационных компаний Европы и Азии. На мероприятии была представлена презентация о формировании коридора Цифрового Шелкового Пути между Европой и Азией, растущей потребности в услугах связи на Кавказе, в Центральной и Южной Азии, а также текущих и будущих возможностях. Также были обсуждены основные составляющие компоненты проекта, в том числе реализация проекта подводной оптоволоконной инфраструктуры между Азербайджаном и странами Центральной Азии по дну Каспийского моря.
“Цифровой Шелковый Путь между Европой и Азией, формируемый посредством Азербайджана, внесет важный вклад в развитие услуг цифровизации и связи в обширном регионе. Презентация проекта на выставке Dubai Expo и плодотворные обсуждения по созданию цифрового коридора еще раз показали серьезный интерес к нашему проекту со стороны международных и региональных партнеров. Мы верим, что реализация проекта будет способствовать превращению Азербайджана в цифровой хаб региона в дополнение к уже существующим статусам энергетического и транспортного центров региона”, - отметил Председатель Совета директоров AzerTelecom Фуад Аллахвердиев.
Помимо этого, при генеральном партнёрстве NEQSOL Holding и AzerTelecom, со стороны Агентства по развитию среднего и малого бизнеса Азербайджана (KOBIA) на выставке Dubai Expo 2020 в павильоне Азербайджана был организован форум по малому и среднему бизнесу (МСБ). На мероприятии под названием “Форум малого и среднего бизнеса Азербайджан - ОАЭ: соединяющий бизнесы, соединяющий страны” были обсуждены возможности для МСБ. На панельных обсуждениях, организованных в рамках мероприятия представители AzerTelecom также рассказали о вкладе цифровизации в развитие малого и среднего бизнеса.
AzerTelecom - ведущий оптовый телекоммуникационный оператор в Азербайджане в составе международной группы компаний NEQSOL Holding. AzerTelecom соединяет Азербайджан с международной сетью интернета и предоставляет различные передовые услуги в телекоммуникационном секторе.
NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в восьми странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях. В 2020 году на форуме Global Strategic Infrastructure Leadership Forum в США проект Digital Silk Way (Цифровой Шелковый Путь), реализуемый компанией AzerTelecom по инициативе NEQSOL Holding, был выбран в качестве одного из пяти лучших стратегических инфраструктурных проектов в Азии.
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