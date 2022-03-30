Предприятия в промзонах Азербайджана в январе-феврале 2022г увеличили экспорт на 38% - Джаббаров

Объем реализованной продукции, произведенной в промышленных зонах Азербайджана в январе-феврале 2022 года, составил 436 млн манатов, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

Джаббаров в своем аккаунте в Facebook написал, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года этот показатель увеличился на 76%.

Министр также отметил, что на экспорт из общей реализованной продукции пришлось 191 млн манатов (+38%).

Б.Рустамбеков