Зеленский рассчитывает на поставки норвежского газа на Украину

Норвегия может сделать определяющий взнос в энергетическую безопасность Европы, обеспечивая необходимый ресурс как для государств Евросоюза, так и для Украины, заявил в среду, выступая по видеосвязи в парламенте Норвегии, президент Украины Владимир Зеленский.

"Вы являетесь одним из самых ответственных поставщиков энергоресурсов. В мире доверие к Норвегии было и, я уверен, - будет. Это резко контрастирует с тем, как ведет себя Россия", - сказал он.

По словам Зеленского, "при поставках энергоресурсов именно вы можете сделать определяющий взнос в энергетическую безопасность Европы, обеспечивая необходимый ресурс как для государств Евросоюза, так и для Украины".

"Мы уже начали диалог о поставках в Украину около 5 млрд кубометров газа на следующий отопительный сезон. Я надеюсь, это станет основой для нашего долгого сотрудничества в этой сфере", - сказал президент Украины.