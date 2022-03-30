В Азербайджане суточный рост заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 62 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 791 тыс. 876, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Днем ранее был зарегистрировано 48 случаев заражений.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 4 человека (накануне - 3). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 691, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 781 тыс. 865 человек (+ 46 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 320 человек.
За сутки медики провели 5 тыс. 122 теста на коронавирус против 4 тыс. 481 тест накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 697 тыс. 184 теста на COVID-19.
Х.Насирзаде
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