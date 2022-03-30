Еврокомиссия уже давно готовится к возможному прекращению поставок газа из РФ - зампред ЕК

Еврокомиссия (ЕК) надеется избежать внезапного прекращения поставок газа из России, но не исключает такой ситуации и хочет быть готовой к любому развитию событий, заявил исполнительный зампред .

"Мы, Европейская комиссия, уже давно готовимся к такой ситуации. Мы надеемся, что сможем ее избежать. Но, несмотря ни на что, правительства государств-членов должны к этому подготовиться и принять превентивные меры, что логично для такого рода ситуаций", - сказал Тиммерманс в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы готовы ко всему, чтобы противостоять любой вероятности, и с государствами-членами мы будем заботиться о том, чтобы всё прошло успешно", - добавил высокопоставленный европейский чиновник.

Тиммерманс отвечал на вопрос о том, есть ли у Еврокомиссии рекомендации для государств-членов в связи с тем, что правительство Германии ожидает прекращения поставок российского газа в любой момент и принимает срочные меры для подготовки к такой ситуации.

В среду агентство Bloomberg со ссылкой на министра экономики ФРГ Роберта Хабека сообщило, что власти страны запустили чрезвычайный план для обеспечения энергетической безопасности на случай перебоев с поставками газа из РФ. "С российской стороны поступало несколько заявлений о том, что, если этого (платежей в рублях за газ - ИФ) не произойдет, тогда поставки будут прекращены. Чтобы быть готовым к этой ситуации, я сегодня активизировал первый уровень предупреждения", - сказал министр.

По его словам, правительство ФРГ инициировало первую из возможных трех фаз данного плана. В рамках этой фазы создадут оперативную группу, которая будет проводить ежедневные встречи для отслеживания ситуации с поставками газа.

Комментарии Хабека прозвучали после того, как ранее Владимир Путин дал поручение о переводе платы за российский газ с долларов и евро на рубли.