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Туризм 30.03.2022 21:02

Франция с 1 апреля возобновляет выдачу россиянам туристических виз

Франция с 1 апреля возобновляет выдачу россиянам всех типов виз, связанные с пандемией коронавируса ограничения снимаются, сообщает консульство страны в Москве.

"С 1 апреля 2022 года снова можно будет подавать заявления на туристические визы без ограничений, связанных с COVID", - говорится в сообщении дипмиссии.

В консульстве подчеркивают, что выдача визы не гарантирует возможность немедленного въезда на территорию, где по-прежнему действуют ограничительные меры на границе.

Как сообщает оператор визовых центров Франции VFS Global, подача документов на визу возможна только по предварительной записи в 18 центрах на территории России.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ВИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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