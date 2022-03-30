Франция с 1 апреля возобновляет выдачу россиянам туристических виз

Франция с 1 апреля возобновляет выдачу россиянам всех типов виз, связанные с пандемией коронавируса ограничения снимаются, сообщает консульство страны в Москве.
"С 1 апреля 2022 года снова можно будет подавать заявления на туристические визы без ограничений, связанных с COVID", - говорится в сообщении дипмиссии.
В консульстве подчеркивают, что выдача визы не гарантирует возможность немедленного въезда на территорию, где по-прежнему действуют ограничительные меры на границе.
Как сообщает оператор визовых центров Франции VFS Global, подача документов на визу возможна только по предварительной записи в 18 центрах на территории России.
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