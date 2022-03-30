Forbes Georgia и Caspian Energy Club подписали меморандум о сотрудничестве

Сегодня (30 марта 2022 года) состоялась церемония подписания меморандум о сотрудничестве между издательством Forbes Georgia и Caspian Energy Club. В рамках подписанного меморандума планируется издание нескольких выпусков журнала Forbes Caspian Energy Special Edition, а также организация Forbes Caspian Energy Forum и Forbes Caspian Energy Gala Dinner - об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев.

Тельман Алиев приветствуя участников церемонии отметил, что “подписание меморандума о сотрудничестве между издательством Forbes Georgia и Caspian Energy Club является историческим событием. Мы продолжаем добрую традицию экономического и бизнес сотрудничества между Азербайджаном и Грузией. Уже долгие мы с нашими грузинскими друзьями вынашивали идею совместного издания журнала Forbes. Подписанный меморандум позволит представителям азербайджанского бизнеса заявить о себе на более широкую и качественную аудиторию. Это касается не только представителей крупного бизнеса, но и успешных стартапов в разных секторах экономики. Мы будем рассказывать на страницах журнала Forbes Caspian Energy Special Edition об истории успеха ведущих основателей и топ-менеджеров компаний Азербайджана. Особую и важную роль сыграет наше сотрудничество в привлечении инвестиций в разные регионы Азербайджана. В каждом выпуске Forbes Caspian Energy Special Edition будет уделяться внимание работе, проводимой на освобожденных от оккупации территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре. Для формирования мнения о рынке мы будем в качестве экспертов публиковать позицию членов Правительства, министерств и ведомств Азербайджана и международных экспертов, Несомненно важную роль проект Forbes Caspian Energy сыграет в формировании и в более углубленном сотрудничестве между бизнесменами Азербайджана и Грузии. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность всем, кто поддержал нашу инициативу и принял участие в реализации проекта Forbes Caspian Energy. Особенно хочу отметить издателя Forbes Georgia Майю Мириджанашвили, Главного редактора Forbes Georgia Гиорги Исакадзе, экс-посла Грузии в Азербайджане Зураба Гумберидзе и главных консультантов проекта Лашу Шеварднадзе и Расима Махмудова”.

Выступая перед участниками церемонии подписания меморандума издатель Forbes Georgia Майя Мириджанашвили отметила, что “Издательство Forbes Georgia рада возможности совместной работы над изданием Forbes Caspian Energy Special Edition c нашими азербайджанскими партнерами из Caspian Energy Club.

Журнал Forbes Georgia уже 11 лет издается в Грузии и является ведущим деловым изданием и медиа-платформой страны. Мы надеемся, что эти партнерские отношения позволят нам углубить деловые контакты в нашем регионе и дадут начало новым бизнес-отношениям перед лицом меняющейся мировой повестки дня.”

Главный редактор Forbes Georgia Гиорги Исакадзе сказал, “Не секрет, что мы несколько лет обсуждали форматы сотрудничества с Caspian Energy Club, условиях в которых наши страны постоянно оказываются перед различными общими или индивидуальными вызовами.

Я рад, что это партнерство состоялось и два региональных бренда Forbes Georgia и Caspian Energy Club могут создать новую бизнес-платформу для бизнес-сообществ наших стран и региона.

Несмотря на всем хорошо известные вызовы, в 2022 году мы достигли договоренности о новой деловой активности, о создании коммуникационных площадок, проведении совместных бизнес-форумов, которые способствуют запуску новых проектов.

Стороны и партнеры согласны что будут предоставлять новости о тех возможностях, которые будут активно использоваться бизнес-сообществами наших стран и в регионе.”

Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога «бизнес-власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалогов в форматах B2G, B2B и B2C и активном участии в них.

Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, а также полномочных представителей в разных странах мира.