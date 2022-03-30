Глава МИД Китая Ван И после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Китай хочет вывести отношения с Россией на новый уровень и развивать сотрудничество, сообщают в среду западные СМИ.
Ван И заявил, что под руководством лидеров двух стран Китай хочет вывести отношения с Россией "на более высокий уровень" и продолжить развивать сотрудничество. По его мнению, связи между двумя странами выдержали "новое испытание" на фоне "меняющейся международной обстановки".
Глава МИД также отметил, что Китай поддерживает деэскалцию конфликта на Украине так скоро, как это будет возможно.
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