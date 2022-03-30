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Дальнее зарубежье 30.03.2022 16:57

ЕАЭС может ввести мораторий на маркировку новых групп товаров

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут принять решение о введении временного моратория на маркировку новых групп товаров. Этот вопрос обсуждался на заседании рабочей группы высокого уровня по вопросам развития системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС, говорится в сообщении торгового блока Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Достигнута договоренность проработать сроки возможного моратория и в ближайшее время внести проект соответствующего акта на рассмотрение глав правительств. При этом все стороны согласились, что уже принятые решения о маркировке продолжат действовать", - заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, цитируемый в сообщении.

Также было предложено рассмотреть возможность переноса сроков маркировки для тех товаров, по которым уже поступили уведомления государств-членов о ее запуске.

Позиция рабочей группы высокого уровня стран ЕАЭС в отношении маркировки близка той, которую ранее обозначил Минпромторг РФ по перспективам маркировки в России. Решения о запуске маркировки новых категорий товаров пока приниматься не будут, уже начатые эксперименты будут продлены, при этом уже действующие процессы маркировки отменять нецелесообразно, говорила руководитель департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Екатерина Приезжева в середине марта.

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