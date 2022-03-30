США не станут продавать права на добычу нефти в Мексиканском заливе до октября 2023г

Администрация президента США Джо Байдена не планирует продавать права на добычу нефти и газа на шельфе Мексиканского залива как минимум до октября 2023 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные из нового проекта бюджета страны.
Как следует из законопроекта, ожидаемые поступления в федеральный бюджет от продажи прав на офшорную добычу в 2023 бюджетном году составят всего $25 млн, а это предполагает, что новые права выдаваться не будут.
Таким образом, практика отказа от выдачи новых разрешений на добычу в Мексиканском заливе в США будет продлена на третий год. Это происходит несмотря на скачок цен на нефть и опасения дефицита предложения на мировых рынках. Из-за этих опасений Вашингтон ранее призвал американские компании "добывать больше прямо сейчас, везде, где у вас есть такая возможность".
На Мексиканский залив приходится порядка 15% всей нефтедобычи в Штатах, указывает Bloomberg.
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