Берлин собирается передать Киеву гранатометы, минометы, дроны-разведчики и транспорт

Правительство ФРГ готовится продолжить поставку оружия в Украину, и в кратчайшие сроки Киеву может быть передано оружие на сумму в 300 млн евро, сообщило в среду издание "Зюддойче цайтунг" со ссылкой на источники в Минобороны Германии.
Однако отмечается, что речь идет не о вооружениях со складов бундесвера, а о тех, которые способна быстро поставить немецкая промышленность. При этом ранее, отмечает газета, Украина получила от ФРГ средства противотанковой и воздушной защиты, в том числе те, которые остались со времен вооруженных сил ГДР.
По информации газеты, у главы Минобороны ФРГ Кристины Ламбрехт "нет сомнений" по поводу подготовленного списка вооружений, который включает в себя около 200 наименований.
"Зюддойче цайтунг" отмечает, что в списке - 2650 одноразовых гранатометов "Матадор", 18 разведывательных беспилотников, минометы и пулеметы. Также имеются 3 тыс. приборов ночного видения, бронежилеты и каски, различные системы воздушного наблюдения, в том числе радиолокационные, бронированные и небронированные транспортные средства - от автобусов до бронированных внедорожников.
Однако правительство еще окончательно не одобрило эти поставки вооружений, уточняет издание.
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