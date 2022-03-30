Минстрой РФ планирует завозить стройматериалы из Индии, Ирана и стран СНГ

Правительство РФ ведет работу по поиску новых поставщиков стройматериалов в Китае, Турции, Индии, Иране и ряде других стран, сообщила пресс-служба Минстроя России.

"Также сейчас важно сформировать новые схемы поставки не только материалов, но и строительных машин и механизмов, контрольно-измерительного оборудования. Усилить партнерство по импортозамещению в строительной отрасли планируется с такими странами как Китай, Турция, Индия, Иран и т.д. Также активное сотрудничество продолжается с Узбекистаном, Беларусью, Таджикистаном, Казахстаном, Туркменистаном и т.д", - заявил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

Он отметил, что Минстрой, Минпромторг и Минэкономразвития ведут мониторинг потребностей строительного рынка. Так, спрос на ряд материалов (цемент, металлопрокат и др.) покрывают отечественные производители. В других сегментах рынку предстоит переориентироваться с одних схем импорта на другие.

Также министр напомнил о прошедшей недавно встрече с партнерами из Узбекистана. Было решено проработать вопрос ввоза стройматериалов и оборудования оттуда.

О том, что российских строительных материалов не хватит для потребностей рынка, вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил в первые же дни текущего кризиса. Он призвал застройщиков ориентироваться на азиатские рынки в поиске новых поставщиков.

Госдума допускала возможность ввести госрегулирование цен на строительном рынке.