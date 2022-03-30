Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8887 RUR   0.0187 GBR   2.2272 TRY   0.1163

Цена на нефть

29.03 $/bbl +/- WTI 104.24 -1.72 Brent 110.23 -2.25

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 30.03.2022 21:08

Минстрой РФ планирует завозить стройматериалы из Индии, Ирана и стран СНГ

Правительство РФ ведет работу по поиску новых поставщиков стройматериалов в Китае, Турции, Индии, Иране и ряде других стран, сообщила пресс-служба Минстроя России.

"Также сейчас важно сформировать новые схемы поставки не только материалов, но и строительных машин и механизмов, контрольно-измерительного оборудования. Усилить партнерство по импортозамещению в строительной отрасли планируется с такими странами как Китай, Турция, Индия, Иран и т.д. Также активное сотрудничество продолжается с Узбекистаном, Беларусью, Таджикистаном, Казахстаном, Туркменистаном и т.д", - заявил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

Он отметил, что Минстрой, Минпромторг и Минэкономразвития ведут мониторинг потребностей строительного рынка. Так, спрос на ряд материалов (цемент, металлопрокат и др.) покрывают отечественные производители. В других сегментах рынку предстоит переориентироваться с одних схем импорта на другие.

Также министр напомнил о прошедшей недавно встрече с партнерами из Узбекистана. Было решено проработать вопрос ввоза стройматериалов и оборудования оттуда.

О том, что российских строительных материалов не хватит для потребностей рынка, вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил в первые же дни текущего кризиса. Он призвал застройщиков ориентироваться на азиатские рынки в поиске новых поставщиков.

Госдума допускала возможность ввести госрегулирование цен на строительном рынке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО, САНКЦИИ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ


Похожие новости


Азербайджанские инвесторы построят новый санаторий в Кисловодске Sowitec построит в Ростовской области ветропарк, инвестиции оцениваются в 10 млрд руб. РФ рассчитывает на завершение строительства "Северного потока 2" до конца года - Новак РФ и Турция дали старт началу строительства III блока АЭС "Аккую" В декабре в Азербайджане будут заложены фундаменты двух предприятий с российским капиталом – вице-премьер АЖД планирует в 2020г начать строительство ж/д Баку-Ялама

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az