Британия одобрила проект по прокладке подводных силовых кабелей между Шотландией и Англией на $4,5 млрд

Британский регулятор энергетического рынка Ofgem одобрил проект по прокладке подводных силовых кабелей между Шотландией и Англией на 3,4 млрд фунтов стерлингов ($4,45 млрд).

"Мы считаем, что реализация проекта Eastern HVDC несет явную выгоду для британцев", - говорится в сообщении регулятора.

Eastern HVDC станет крупнейшим проектом в сфере транспортировки электроэнергии в современной истории Великобритании. Он предполагает прокладку двух линий подводных силовых кабелей.

Первая линия будет проложена компаниями National Grid PLC и ScottishPower Ltd. Она протянется от АЭС Торнесс на юго-востоке Шотландии до графства Дарем в северо-восточной Англии. Длина подводной части кабеля составит 176 км, мощность - 2 гигаватта.

Вторая линия пройдет от Питерхеда в графстве Абердиншир в Шотландии до Дракса в Северном Йоркшире в Англии. Ее операторами станут National Grid и SSE PLC. Мощность также составит 2 гигаватта, длина подводного кабеля - 440 км.

Ofgem начал процесс консультаций по проекту, который продлится до 4 мая.

Котировки акций National Grid растут на 1,2% в ходе торгов в Лондоне в среду.