Британия одобрила проект по прокладке подводных силовых кабелей между Шотландией и Англией на $4,5 млрд

Британский регулятор энергетического рынка Ofgem одобрил проект по прокладке подводных силовых кабелей между Шотландией и Англией на 3,4 млрд фунтов стерлингов ($4,45 млрд).
"Мы считаем, что реализация проекта Eastern HVDC несет явную выгоду для британцев", - говорится в сообщении регулятора.
Eastern HVDC станет крупнейшим проектом в сфере транспортировки электроэнергии в современной истории Великобритании. Он предполагает прокладку двух линий подводных силовых кабелей.
Первая линия будет проложена компаниями National Grid PLC и ScottishPower Ltd. Она протянется от АЭС Торнесс на юго-востоке Шотландии до графства Дарем в северо-восточной Англии. Длина подводной части кабеля составит 176 км, мощность - 2 гигаватта.
Вторая линия пройдет от Питерхеда в графстве Абердиншир в Шотландии до Дракса в Северном Йоркшире в Англии. Ее операторами станут National Grid и SSE PLC. Мощность также составит 2 гигаватта, длина подводного кабеля - 440 км.
Ofgem начал процесс консультаций по проекту, который продлится до 4 мая.
Котировки акций National Grid растут на 1,2% в ходе торгов в Лондоне в среду.
Байрамов и Хиппи обсудили Украину и вопросы региональной безопасности
ВВС Азербайджана выполнили задачи по определению координат наземных целей условного противника
Гасанов проинформировал Хиппи о ситуации в Карабахе и на границе Азербайджана и Армении
Наращивание экспорта СПГ из США истощает газохранилища и способствует росту цен - СМИ
JYSK уходит из РФ, окончательно закроет магазины после распродажи
Цены на нефть ускорили темпы роста на новостях о снижении запасов в США
Мировая туриндустрия потеряет $7 млрд из-за отсутствия российских туристов - Euromonitor International
Франция с 1 апреля возобновляет выдачу россиянам туристических виз
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Утверждено положение о временном реестре построек на освобожденных территориях Азербайджана
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Лица AccessBank: Ихтияр Ахмедов: «Знание психологии клиента и его желаний помогает в «оцифровке» продуктов и услуг банка.»
Forbes Georgia и Caspian Energy Club подписали меморандум о сотрудничестве
NEQSOL Holding и AzerTelecom представили проект «Цифровой Шелковый Путь» на Dubai Expo
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ
Слышали звон, да не знают, где он: как депутаты Европарламента угодили в армянскую ловушку