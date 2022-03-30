Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8887 RUR   0.0187 GBR   2.2272 TRY   0.1163

Цена на нефть

29.03 $/bbl +/- WTI 104.24 -1.72 Brent 110.23 -2.25

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.03.2022 21:09

Британия одобрила проект по прокладке подводных силовых кабелей между Шотландией и Англией на $4,5 млрд

Британский регулятор энергетического рынка Ofgem одобрил проект по прокладке подводных силовых кабелей между Шотландией и Англией на 3,4 млрд фунтов стерлингов ($4,45 млрд).

"Мы считаем, что реализация проекта Eastern HVDC несет явную выгоду для британцев", - говорится в сообщении регулятора.

Eastern HVDC станет крупнейшим проектом в сфере транспортировки электроэнергии в современной истории Великобритании. Он предполагает прокладку двух линий подводных силовых кабелей.

Первая линия будет проложена компаниями National Grid PLC и ScottishPower Ltd. Она протянется от АЭС Торнесс на юго-востоке Шотландии до графства Дарем в северо-восточной Англии. Длина подводной части кабеля составит 176 км, мощность - 2 гигаватта.

Вторая линия пройдет от Питерхеда в графстве Абердиншир в Шотландии до Дракса в Северном Йоркшире в Англии. Ее операторами станут National Grid и SSE PLC. Мощность также составит 2 гигаватта, длина подводного кабеля - 440 км.

Ofgem начал процесс консультаций по проекту, который продлится до 4 мая.

Котировки акций National Grid растут на 1,2% в ходе торгов в Лондоне в среду.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЭНЕРГЕТИКА, ПРОЕКТ, РЕГУЛЯТОР


Похожие новости


Баку и Лондон обсудили подготовку к МПК, расширение сотрудничества в сфере ТЭК Азербайджан и Великобритания планируют расширить сотрудничество в сфере энергетики Баку и Лондон отмечают важность сотрудничества в энергетическом секторе Глава Азербайджана и британский парламентарий отмечают важность межпарламентского сотрудничества Президент Азербайджана обсудил с главой МИД Великобритании энергетическое сотрудничество Statoil инвестирует $28 млрд в британские месторождения нефти в Северном море

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az