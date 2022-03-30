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СНГ 30.03.2022 21:16

В РФ госзаказчикам запретили закупать без согласования импортный софт для КИИ

Госзаказчикам запрещено с 31 марта текущего года закупать без согласования иностранное программное обеспечение (в том числе в составе программно-аппаратных комплексов) для использования на объектах критической информационной инфраструктуры. Соответствующий указ президента РФ опубликован на портале правовой информации.

Этот документ запрещает не только закупки госзаказчиками импортного софта для его использования на объектах КИИ, но и использование такого ПО. Правда, только с 1 января 2025 года. Этот запрет распространяется на значимые объекты КИИ, принадлежащие госорганам.

Кроме того, по этому указу правительство РФ должно в течение апреля подготовить и утвердить требования к ПО, используемому на значимых объектах КИИ госорганов, а также правила согласования закупок иностранного софта для использования на этих объектах.

Еще 6 месяцев правительству отводится на разработку и реализацию мероприятий, обеспечивающих преимущественное использование субъектами КИИ (владельцы объектов КИИ - ИФ) российской радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования, включая доверенные программно-аппаратные комплексы.

Причем разработку, создание и сервисное обслуживание таких комплексов должно будет обеспечивать специально созданное для этого научно-производственное объединение. Обеспечить организацию такого предприятия также должно правительство РФ. При этом должна быть организована подготовка и переподготовка кадров в сфере разработки, производства, технической и сервисной поддержки радиоэлектронной продукции и телекомоборудования, используемого на объектах КИИ.

В среду директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере IT-технологий, член оперштаба по мерам поддержки IT-отрасли при Минцифры Илья Массух заявил, что в России с 2024 года возможно введение запрета на использование госкомпаниями и объектами критической инфраструктуры иностранного ПО.

"Госзаказчики-то надеялись, что Трамп придет, все наладится, и не надо будет переходить на отечественное. Потом вышла директива правительства прямая, с указанием переходить на отечественное до 2024 года. В какое-то обозримое время, я думаю, это месяц или два, выйдет указание президента всем госкомпаниям, объектам критической инфраструктуры прекратить с 2024 года использование зарубежных IT-продуктов. Не только прекратить закупки, а прекратить использовать", - сказал он в среду на "круглом столе", посвященном развитию кадрового потенциала отрасли информационных технологий и мерам поддержки IT-специалистов в современных экономических реалиях.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года в силу вступил закон о безопасности критической информационной инфраструктуры. Он предусматривает подключение объектов КИИ к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Также в законе оговаривается категорирование объектов КИИ, предъявление к ним, в зависимости от категории, соответствующих требований по обеспечению информационной безопасности.

К настоящему времени в России насчитывается более 50 тыс. объектов КИИ в ведении более чем 5 тыс. организаций. К объектам критической информационной инфраструктуры относятся значимые объекты промышленности, энергетики, связи, транспорта, здравоохранения, обороны, банковского сектора и других ключевых отраслей экономики РФ. С 2018 года, согласно закону "О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ" (187-ФЗ), все они обязаны информировать НКЦКИ "о компьютерных инцидентах".

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Тэги: РОССИЯ, ГОСЗАКУПКИ, СОФТ, ЗАПРЕТ


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