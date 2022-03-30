Наращивание экспорта СПГ из США истощает газохранилища и способствует росту цен - СМИ

США экспортируют рекордные объемы природного газа и намерены наращивать поставки, хотя запасы внутри страны остаются низкими, а цены растут.

Природный газ обычно дешевеет весной, когда спрос на топливо для обогрева помещений снижается, а сезон жары и активной работы кондиционеров еще не начался. Производители газа и трейдеры обычно используют это время для пополнения запасов перед летним периодом, пишет газета Financial Times.

В этом году, однако, цены в США растут: фьючерсы на газ с поставкой в апреле по итогам торгов во вторник составили $5,336 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU), что более чем в два раза выше, чем год назад.

С начала 2022 года природный газ подорожал на 43%. В последний раз столь мощный рост был отмечен перед началом финансового кризиса 2008 года.

Повышению цен способствовал российско-украинский конфликт, который усугубил проблему недостаточной наполненности газохранилищ по всему миру. Американские производители газа не спешили наращивать добычу, не желая увеличивать инвестиции в ущерб своим прибылям.

Согласно оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), запасы в газохранилищах 48 континентальных штатов США в данный момент на 17% ниже среднего уровня для этого времени года за последние пять лет, хотя объемы добычи уже превысили доковидные уровни.

Новая роль Штатов как одного из основных мировых производителей сжиженного природного газа будет сдерживать снижение цен, отмечают аналитики. Как сообщалось, ранее в этом месяце США договорились наращивать поставки СПГ в Европу для замещения российского экспорта энергоносителей.

"Настала новая фаза для американского газового рынка", - говорит аналитик по сырьевым рынкам Rabobank Райан Фитцморис. Он ожидает, что цены в США, державшиеся в диапазоне $2-3,5 за 1 млн BTU в последние несколько лет, теперь будут составлять $4,5-6 за 1 млн BTU.

Представители компаний-производителей энергоресурсов также ждут роста цен. Большинство представителей отрасли, опрошенных ранее в этом месяце Федеральным резервным банком (ФРБ) Далласа, заявили, что, по их оценкам, цены на природный газ к концу 2022 года будут составлять $4-5,5 за 1 млн BTU.

Аналитик Goldman Sachs Group Inc. Саманта Дарт повысила прогноз стоимости природного газа в Штатах на это лето до $4,5 с $3,45 за 1 млн BTU, а на следующую зиму - до $5,15 с $3,55 за 1 млн BTU. Однако, по ее мнению, лишь к 2025 году США смогут построить необходимое количество терминалов для экспорта СПГ, чтобы начать поставлять газ за рубеж в объемах, достаточных для существенного ограничения внутренних запасов и серьезного подъема цен.