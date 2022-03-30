Глваа МИД России оценил итоги переговоров в Стамбуле как движение вперед

В Москве считают, что итоги переговоров с украинской стороной в Стамбуле стали позитивным продвижением вперед, заявляют о наличии у Киева понимания того, что вопросы Крыма и Донбасса закрыты окончательно, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Расцениваем результаты состоявшихся вчера в Стамбуле переговоров как позитивное продвижение вперед. Это еще не окончательный результат", - сказал Лавров журналистам.

"Считаю существенным прогрессом то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины и своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, так же, как и понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены", - подчеркнул российский министр.