Байден для обеспечения производства аккумуляторов может прибегнуть к закону эпохи Корейской войны

Президент США Джо Байден рассматривает возможность задействовать особые полномочия для развития добычи в США минерального сырья, имеющего ключевое значение при производстве аккумуляторов и электромобилей, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По данным агентства, соответствующее решение могут принять уже на этой неделе. В настоящий момент в Белом доме идут дискуссии, помещать ли эти виды минерального сырья в список вещей, которые подпадают под действие закона времен Корейской войны (1950-1953 годы) об оборонном производстве (Defense Production Act).
Bloomberg напоминает, что во время Корейской войны к полномочиям по этому закону прибегал тогдашний президент США Гарри Трумэн (занимал должность в 1945 - 1953 годах) для обеспечения производства стали.
В 2020 году на фоне пандемии COVID-19 президент Дональд Трамп использовал этот закон, чтобы производители оборудования смогли как можно скорее начать производство аппаратов ИВЛ.
Ранее, в 2020 году, газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад американской консалтинговой компании Horizon Advisory отмечала, что Китай считает свои доминирующие позиции на рынке редкоземельных металлов рычагом, который может быть использован для давления на Запад, в том числе в торговых спорах с США. Годом позже газета Financial Times со ссылкой на неназванного представителя китайских властей сообщала, что Пекин пытается определить, пострадает ли оборонная отрасль США, включая производство истребителей-бомбардировщиков F-35, если КНР введет ограничения на экспорт редкоземельных металлов.
Редкоземельные металлы используются в новейших технологиях, в том числе в производстве компьютерных дисплеев, высокотехнологичного оружия и электромобилей.
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