Беларусь и РФ обсудили противодействие недружественным действиям третьих стран и координацию работы загранучреждений

Замглавы МИД Беларуси Юрий Амбразевич обсудил в среду в Москве с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым и руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым вопросы противодействия недружественным инициативам в отношении двух стран.
"В ходе встречи в российском внешнеполитическом ведомстве подтверждено стратегическое единство позиций Беларуси и России по вопросам места и роли ООН в современном контексте. Обсуждены вопросы совместного противодействия недружественным инициативам в отношении Беларуси и России в рамках международных организаций", - проинформировали в пресс-службе МИД Беларуси.
"Достигнута договоренность о совершенствовании механизмов оперативной координации работы загранучреждений двух государств по данной проблематике. Рассмотрены перспективы реализации по линии ООН ряда финансируемых Россией проектов международной технической помощи в целях устойчивого развития Беларуси", - отметили в ведомстве.
Кроме того, по его данным, на встрече в Россотрудничестве состоялось обсуждение возможностей активизации усилий правительств двух стран по продвижению среди соотечественников, проживающих за рубежом, "единых подходов к историческим событиям, актуальным вопросам современности, а также в целом к ценностям, традиционно объединяющим белорусский и российский народы".
"Рассмотрены пути активизации культурного и образовательного обмена, а также вопросы оказания помощи беженцам из Украины с подключением потенциала Россотрудничества", - сообщили в МИД Беларуси.
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