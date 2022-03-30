Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8887 RUR   0.0187 GBR   2.2272 TRY   0.1163

Цена на нефть

29.03 $/bbl +/- WTI 104.24 -1.72 Brent 110.23 -2.25

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 30.03.2022 21:34

Беларусь и РФ обсудили противодействие недружественным действиям третьих стран и координацию работы загранучреждений

Замглавы МИД Беларуси Юрий Амбразевич обсудил в среду в Москве с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым и руководителем Россотрудничества Евгением Примаковым вопросы противодействия недружественным инициативам в отношении двух стран.

"В ходе встречи в российском внешнеполитическом ведомстве подтверждено стратегическое единство позиций Беларуси и России по вопросам места и роли ООН в современном контексте. Обсуждены вопросы совместного противодействия недружественным инициативам в отношении Беларуси и России в рамках международных организаций", - проинформировали в пресс-службе МИД Беларуси.

"Достигнута договоренность о совершенствовании механизмов оперативной координации работы загранучреждений двух государств по данной проблематике. Рассмотрены перспективы реализации по линии ООН ряда финансируемых Россией проектов международной технической помощи в целях устойчивого развития Беларуси", - отметили в ведомстве.

Кроме того, по его данным, на встрече в Россотрудничестве состоялось обсуждение возможностей активизации усилий правительств двух стран по продвижению среди соотечественников, проживающих за рубежом, "единых подходов к историческим событиям, актуальным вопросам современности, а также в целом к ценностям, традиционно объединяющим белорусский и российский народы".

"Рассмотрены пути активизации культурного и образовательного обмена, а также вопросы оказания помощи беженцам из Украины с подключением потенциала Россотрудничества", - сообщили в МИД Беларуси.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛАРУСЬ, МИД, РОССИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


Похожие новости


Главы МИД Беларуси и Турции обсудили ситуацию на Украине Новая встреча представителей Москвы и Киева возможна через пару дней - МИД Беларуси Беларусь пока не планирует закрывать свои посольства в ЕС - глава МИД республики Беларусь хотят превратить во вторую Украину, но это будет еще более "горячая точка" на карте - глава МИД Макей Глава МИД Литвы считает шантажом заявление Лукашенко о помощи с незаконными мигрантами Глава МИД Беларуси расценивает реакцию Запада на инцидент с бортом Ryanair как спланированную провокацию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az