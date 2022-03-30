Численность российской дипмиссии в Словакии должна быть сокращена к 1 мая

Требование о сокращении численности российской дипмиссии в Словакии на 35 человек должно быть исполнено до 1 мая, сообщили в посольстве РФ в этой стране.

"Словацкая сторона известила посольство, посла сегодня вызывали в МИД, где ему вручили ноту о снижении числа сотрудников посольства", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь посольства РФ в Словакии Виталий Житнюк.

Он отметил, что срок, в который должно быть выполнено требование словацкой стороны, - до 1 мая.

Ранее СМИ со ссылкой на МИД Словакии сообщили, что Братислава потребовала от российского посольства сократить число сотрудников на 35 человек.