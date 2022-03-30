Цена газа для Молдовы в апреле будет почти в два раза выше, чем в марте - глава «Молдовагаз»

Закупочная цена газа для Молдовы в апреле будет почти в два раза выше, чем в марте, превысив 1000 долларов за тысячу кубических метров, заявил в среду в интервью изданию newsmaker.md председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"По предварительным расчетам, цена поставляемого "Газпромом" газа с 1 апреля составит 1160-1170 долларов за тысячу кубических метров. Это связано с ситуацией на рынке. Известно, что в марте цена на спотовом рынке колебалась от 1000 до 4000 тыс. долларов за тысячу кубометров", - сказал Чебан.

Он напомнил, что согласно договору, который вступил в силу с 1 ноября 2021 года, с 1 апреля изменится формула расчета цены. Договор предусматривает, что в I и IV квартале каждого года 70% цены формируется от стоимости товаров нефтяной корзины и 30% зависит от рыночных цен на газ. Во II и III квартале, то есть с апреля по сентябрь, используется обратная формула, стоимость газа складывается из 70% от среднемесячной цены на газ за предыдущий месяц (TTF front month) и 30% от цены нефтяной корзины.

"Это значит, что 70% цены газа в апреле зависит от средней цены газа в марте на спотовом рынке. Никто не ожидал такого, но такой скачок произошел. Расчеты показывают, что среднегодовая цена газа для Молдовы в 2022 году будет более чем в два раза выше, чем в 2021 г. - на уровне 700 долларов за 1000 кубических метров", - отметил Чебан.

Он подчеркнул, что пока повышение цены импортируемого газа не коснется конечных потребителей.

"Сейчас тариф для потребителей установлен на уровне $620 за тысячу кубических метров. В апреле "Молдовагаз" не будет обращаться к регулятору с запросом о повышении тарифа. Мы выдержим эту нагрузку благодаря существенному сокращению потребления газа в апреле. Наши расчеты показывают, что до 20 апреля мы сможем рассчитаться полностью за март и оплатить аванс за апрель. Дальше - все будет зависеть от ситуации, корректировка тарифа тоже возможна", - сказал глава "Молдовагаз".

Он отметил также, что компания уже запросила у "Газпрома" сокращения объемов газа на апрель в два раза по сравнению с апрелем прошлого года - с 84 до 42 млн. кубических метров.

"Мы уже получили подтверждение на этот объем", - уточнил Чебан.

"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября. Согласно договору, "Молдовагаз" обязана до 20 числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц.

Во второй половине ноября "Газпром" пригрозил отключением газа Молдове в связи с тем, что платеж не был сделан вовремя. Ситуация повторилась и в декабре. Оба раза пришлось прибегнуть к помощи правительства, чтобы в срок сделать авансовые платежи.

После подписания нового контракта тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза. Однако в новом году этого оказалось недостаточно из-за роста цен по формуле, обговоренной в контракте. В конце января тарифы для потребителей были повышены задним числом - с 1 января еще на 40%.

В ноябре 2021 г. цена газа, поставляемого "Газпромом" для "Молдовагаз", составила $450 за 1000 куб. метров, в декабре $550, в январе 2022 г. - $647, в феврале - $564, в марте - $547.