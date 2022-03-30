IKEA закроет 1 из 6 магазинов в Лондоне в рамках плана по трансформации бизнеса в городе на $1,31 млрд

Шведский производитель товаров для дома IKEA закроет один из шести магазинов в Лондоне в рамках плана по трансформации бизнеса в столице Великобритании.

Как сообщается в пресс-релизе компании, предложение закрыть магазин в районе Тоттенхэм было сделано после оценки работы торговых точек в столице и отвечает меняющимся предпочтениям клиентов, которые все больше совершают покупки онлайн.

В закрывающемся магазине работают 450 сотрудников. IKEA заявила, что перед закрытием создаст в Лондоне 600 новых рабочих мест, и приоритетное право в трудоустройстве будет предоставлено работникам тоттенхэмского магазина.

IKEA планирует инвестировать 1 млрд фунтов стерлингов ($1,31 млрд) в следующие три года в открытие торговых точек нового формата. В частности, ритейлер в декабре 2022 года откроет новый фулфилмент-центр в Дартфорде, который позволит организовать обслуживание клиентов 24 часа в сутки. А осенью 2023 года откроется долгожданный магазин на улице Оксфорд в центре Лондона.

IKEA пересматривает формат своей работы в Лондоне в пользу более маленьких магазинов. Это вызвано тем, что в прошлом году половина выручки магазинов в городе пришлась на продажи на онлайн платформах.

Тем не менее магазин в Тоттенхэме пользовался большой популярностью среди лондонцев. Его открытие 17 лет назад сопровождалось огромными очередями, которые вылились в массовые беспорядки. В результате 6 человек получили ранения. В прошлом году во время открытия магазина после коронавирусного локдауна в него также выстроилась огромная очередь, но на этот раз обошлось без беспорядков, напомнил The Guardian.