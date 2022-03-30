Драги заявил Путину о готовности Италии содействовать урегулированию в Украине

Премьер Италии Марио Драги в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвал добиться прекращения огня в Украине и выразил готовность содействовать мирному урегулированию, сообщает в среду канцелярия итальянского лидера.

"В центре внимания оказался переговорный процесс между РФ и Украиной. Премьер Драги подчеркнул важность достижения как можно быстрее прекращения огня, чтобы защитить мирное население и дать импульс переговорам", - говорится в сообщении.

"Премьер заявил о готовности итальянского правительства содействовать процессу мирного урегулирования при условии ясных признаков деэскалации со стороны России", - отмечается в нем.

В канцелярии подчеркнули, что "президент Путин рассказал о системе оплаты российского газа в рублях. Оба лидера договорились продолжить контакты".