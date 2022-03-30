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Финансы 30.03.2022 23:32

Фондовые рынки Европы завершили торги снижением, за исключением британского индекса

Большинство фондовых индексов стран Западной Европы завершили торги в среду снижением после резкого роста накануне, вызванного оптимизмом по поводу российско-украинских переговоров.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию снизился на 0,41% и составил 460,19 пункта. Накануне индикатор подскочил на 1,7%.

Немецкий индикатор DAX потерял 1,45%, французский САС 40 - 0,74%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 снизились на 0,03% и 0,74% соответственно. И только британский индекс FTSE 100 прибавил 0,55%.

Во вторник рост европейских акций поддержали заявления помощника президента РФ Владимира Мединского о намерении Москвы предпринять меры для деэскалации ситуации в Украине, а также слова представителя Минобороны РФ о сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях.

Тем временем инфляция в Испании в марте подскочила до 9,8% с 7,6% в феврале, обновив рекорд с 1985 года, свидетельствуют предварительные данные. Аналитики в среднем ожидали более умеренного роста, до 8%.

Индекс потребительского доверия в Швеции в марте упал до минимальных с 2009 года 73,5 пункта с 89 пунктов в феврале.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте увеличились на 7,6% в годовом выражении. Инфляция ускорилась до максимума с осени 1981 года. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали инфляцию на уровне 6,8%, респонденты Trading Economics - 6,7%.

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в марте снизился до 108,5 пункта со 113,9 пункта месяцем ранее, показали данные Европейской комиссии. Значение индикатора оказалось минимальным с марта прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное снижение, до 109 пунктов, сообщает Trading Economics.

Акции UBS Group AG подешевели на 1,5%, несмотря на объявленную программу выкупа акций объемом до $6 млрд. Программа buyback стартует в четверг и будет действовать два года.

Бумаги французского энергетического гиганта TotalEnergies выросли в цене на 2,5% вслед за нефтяными котировками. Рыночная стоимость британских BP и Shell увеличилась на 3,1% и 4% соответственно.

Подешевели акции компаний со значительным присутствием в России. В частности, котировки бумаг банков Societe Generale и BNP Paribas опустились на 2,5% и 2,3% соответственно, цена акций автоконцерна Renault упала на 4%.

Наиболее резкое падение в Stoxx 600 продемонстрировали акции британской S4 Capital Plc, предоставляющей услуги цифрового маркетинга и рекламы, которые рухнули на 36%. Компания снова перенесла публикацию финансовой отчетности за 2022 фингод из-за проблем работы аудиторской PricewaterhouseCoopers.

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Тэги: ЕВРОПА, АКЦИИ, ТОРГИ, ИТОГИ


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