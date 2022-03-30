Молдова будет платить за российский газ в евро и рублях - глава «Молдовагаза»

Молдова с 1 мая будет оплачивать "Газпрому" полученный газ в евро и рублях, заявил председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан в интервью изданию Newsmaker.md.
Он пояснил, что и ранее "Молдовагаз" рассчитывался с "Газпромом" в разных валютах - в долларах, рублях и евро. "Это предусмотрено действующим договором. К примеру, в феврале мы большую часть заплатили в долларах, но также платили в евро и в рублях. Согласно договору с "Газпромом", подписанному 29 октября 2021 года, с 1 мая 2022 года оплата будет осуществляться в рублях и евро", - сказал Чебан.
Он сообщил, что "Молдовагаз" не получила уведомления от "Газпрома" о переходе на расчеты в рублях.
"Это решение не касается Молдовы, мы руководствуемся договором. Если будет такое решение (о переходе на оплату только в рублях - ИФ), необходимо будет внести изменения в договор. Пока мы руководствуемся договором. Нам предпочтительнее будет платить в евро, так как в условиях волатильности курса рубля рискуем потерять от разницы курса. Кроме того, возникнут проблемы с нехваткой рублей в наших банках", - отметил Чебан.
Ранее молдавские СМИ писали, что обновленный договор между "Молдовагазом" и "Газпромом", который вступил в силу 1 ноября 2022 года сроком на пять лет, предусматривает расчеты как в долларах и евро, так и в рублях.
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