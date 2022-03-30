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СНГ 30.03.2022 23:37

«Беларуськалий» наращивает поставки в Китай

"Беларуськалий" в условиях санкций наращивает поставки в Китай, сообщил гендиректор предприятия Иван Головатый.

"Безусловно, сегодня мы работаем с учетом внешних факторов, которые обусловлены и введенными санкциями для Республики Беларусь и непосредственно для предприятия. Конечно, непросто, потому что периодически необходимо решать новые задачи. Но при этом мы обеспечиваем производство в тех объемах, которые востребованы на рынке, которые возможно направить нашим покупателям. В частности, сегодня освоена и с декабря 2021 года ведется работа по отправке калийных удобрений контейнерными поездами в Китай". - приводит слова Головатого госагентство БелТА.

По словам гендиректора, с каждым месяцем количество поездов увеличивается. Для наращивания контейнерных перевозок строятся новые фасовочные линии.

В то же время принимаются меры, чтобы работать экономно, меняются графики работы рудников, отметил гендиректор. Есть время и возможности для проведения плановых ремонтных работ на предприятии, которые в течение последних двух лет были невозможны из-за интенсивности работы.

"Третье рудоуправление в понедельник вышло из большого остановочного ремонта в течение трех недель. При этом реализованы большие работы. Мы провели не просто ремонт оборудования, сегодня в рамках модернизации мощность двух линий увеличилась на 30%. А в целом по рудоуправлению по производству - порядка 10%. Также проведены работы по второму рудоуправлению, по рудникам", - отметил руководитель "Беларуськалия".

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, КАЛИЙ, КИТАЙ, ПОСТАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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