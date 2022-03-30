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Культура 30.03.2022 23:46

Брюс Уиллис решил завершить актерскую карьеру из-за болезни

У 67-летнего актера Брюса Уиллиса выявили афазию - заболевание, связанное с расстройством речи, - в связи с чем он вынужден прекратить актерскую деятельность, сообщает в среду телеканал Fox News.

"У Брюса выявлены определенные проблемы со здоровьем, недавно ему поставили диагноз "афазия", это влияет на его когнитивные способности. Из-за этого он прекращает карьеру, которая так много для него значила", - цитирует телеканал заявление его семьи.

Заявление подписано его женой Эммой, бывшей женой Деми Мур и пятью дочерьми актера.

Афазия - заболевание, которое влияет на способность человека говорить, писать и понимать речь как вербально, так и письменно.

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Тэги: США, АКТЕР, КАРЬЕРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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