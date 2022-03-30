Шольц запросил у Путина письменной информации о переводе платы за газ в рубли

Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным запросил у него письменных разъяснений по поводу решения Москвы получать у ряда стран оплату за поставляемый газ в рублях, говорится в заявлении правительства ФРГ.
"Канцлер Шольц в разговоре не согласился с предложенной процедурой (оплаты газа - ИФ) и попросил предоставить ему информацию в письменном виде, чтобы более точно понять, как будет проходить эта процедура", - говорится в пресс-релизе.
В заявлении также указано, что "по-прежнему в силе остается договоренность стран G7: оплата за поставки (российских - ИФ) энергоносителей будет проводиться только в евро или долларах, как и предусмотрено договорами."
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем
"Владимир Путин информировал федерального канцлера по существу решения о переходе к оплате газа, поставляемого, в частности, в ФРГ, российскими рублями. Изменение порядка расчетов вводится из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены странами-членами ЕС. Отмечено, что принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Условлено, что на этот счет дополнительно переговорят эксперты двух стран", - говорилось в сообщении.
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