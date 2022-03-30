Глава МИД Франции не увидел в ситуации вокруг Украины «ни прорыва, ни новизны»

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан не испытывает большего оптимизма относительно развития ситуации вокруг Украины после переговоров Москвы и Киева в Стамбуле.
"Нет", - ответил Ле Дриан в среду телеканалу "Франс 24" на вопрос, видит ли он просвет в этой ситуации в связи с переговорами в Стамбуле и не внушает ли это ему большего оптимизма.
По его словам, ход военных событий не дает ему оснований для этого.
"Я читаю высказывания. Я читаю заявления. Я не вижу действий", - сказал глава французского МИД.
Министр полагает, что "нет ни прорыва, ни новизны" в ситуации вокруг Украины.
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