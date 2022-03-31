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Внешняя политика 31.03.2022 00:01

Гаджиев и Григорян провели переговоры в Брюсселе

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев и секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян при содействии специального представителя Европейского союза (ЕС) на Южном Кавказе Тойво Клаара провели в среду переговоры в Брюсселе.

Гаджиев и Григорян, в частности, обсудили подготовку к встрече президента Европейского совета Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 6 апреля 2022 года, говорится в информации на сайте ЕС.

«В ходе субстантивных дискуссий, в том числе отдельной двусторонней беседы между Гаджиевым и Григоряном, ее участники рассмотрели политическую ситуацию и ситуацию в области безопасности, а также весь спектр вопросов между Арменией и Азербайджаном в свете договоренностей, достигнутых в ходе встречи лидеров обеих стран и президента Мишеля, состоявшейся в Брюсселе 14 декабря 2021 года», - подчеркивается в информации.

ЕС отмечает, что участники встречи договорились встретиться вновь в ближайшие недели, чтобы продолжить обсуждения. «Армения и Азербайджан также обсудят вопросы, связанные с перспективами подписания мирного договора», - говорится в сообщении.

В ЕС заверяют, что «по-прежнему, привержены делу обеспечения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе».

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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