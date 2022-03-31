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Дальнее зарубежье 31.03.2022 08:59

Глава МИД Франции доволен результатами переговоров по СВПД, верит в скорое подписание соглашения

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает прорывом в переговорах в Вене по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе то, что стороны пришли к основе соглашения.

"Это означает, что Иран готов отказаться от обретения ядерного оружия и что санкции, которые были связаны с недопущением Ирана к ядерному оружию, будут сняты", - сказал глава французского МИД в среду в эфире телеканала "Франс 24".

"Мы согласны по содержанию. Когда я говорю: мы - это все, включая европейцев, Иран, Россию, Китай. И одновременно Соединенные Штаты, которые больше не являются стороной (СВПД), но дали свое согласие", - продолжил Ле Дриан.

По его словам, подписание уже близко, и было бы хорошо, если бы кризис с иранским ядерным оружием не добавился еще к украинскому вопросу.

Министр пояснил, что остающиеся причины, пока блокирующие соглашение, не связаны с ним самим. "Это связано с отношениями между Соединенными Штатами и Ираном по другой тематике. Я надеюсь, что удастся урегулировать этот вопрос. В таком случае сразу подпишем", - заверил глава МИД Франции.

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