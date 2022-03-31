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СНГ 31.03.2022 09:13

Зеленский заявил, что Украина отзывает своих послов в Грузии и Марокко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указы об отзыве украинских послов в Грузии и Марокко в связи с тем, что "они теряют время на дипломатическом фронте" в странах своей дипмиссии.

"Подписал указ (...) об отзыве такого посла из Марокко. Также вернули посла из Грузии", - заявил Зеленский в видеообращении во среду вечером, добавив, что "они теряют время на дипломатическом фронте".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 марта об отзыве посла из Грузии для консультаций в связи с позицией грузинского правительства, отказавшегося присоединиться к санкциям против России и препятствующего направлению грузинских добровольцев на Украину.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 14 марта призвала Зеленского вернуть посла Украины в Тбилиси.

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