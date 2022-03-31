США вывели корабли из Черного моря из-за событий на Украине - Пентагон

США вывели корабли ВМС из Черного моря из-за ситуации на Украине, решение об их возвращении будут принимать с учетом интересов национальной безопасности, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Мы одобрили это решение (...), чтобы ясно продемонстрировать всем, что США не заинтересованы в эскалации конфликта, занимая ту или иную позицию", - заявил он в среду на брифинге.
По словам Кирби, неизвестно, когда Вашингтон возвратит корабли в Черное море, но такое решение будет приниматься в соответствии с интересами национальной безопасности США.
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