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Дальнее зарубежье 31.03.2022 09:02

США вывели корабли из Черного моря из-за событий на Украине - Пентагон

США вывели корабли ВМС из Черного моря из-за ситуации на Украине, решение об их возвращении будут принимать с учетом интересов национальной безопасности, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы одобрили это решение (...), чтобы ясно продемонстрировать всем, что США не заинтересованы в эскалации конфликта, занимая ту или иную позицию", - заявил он в среду на брифинге.

По словам Кирби, неизвестно, когда Вашингтон возвратит корабли в Черное море, но такое решение будет приниматься в соответствии с интересами национальной безопасности США.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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