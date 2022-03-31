ЕБРР ожидает падение ВВП РФ в 2022г на 10%, нулевую динамику экономики в 2023г

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает падение ВВП РФ в 2022 году на уровне 10%, а в 2023 году прогнозирует нулевую динамику.
Новая оценка ЕБРР, опубликованная в среду, кардинально отличается от предыдущих прогнозов - в ноябре 2021 года банк прогнозировал рост российской экономики на 3% в 2022 году.
ЕБРР одним из первых обнародовал прогноз для российской экономики с момента начала военной операции на Украине и последовавшего санкционного шока, сделавшего прежние оценки неактуальными. В начале марта свой прогноз (-7%) опубликовало рейтинговое агентство Moody`s, а ЦБ РФ привел обезличенный консенсус-прогноз аналитиков (-8%).
Падение ВВП Украины, согласно прогнозам ЕБРР, в 2022 году может составить 20% (в ноябре 2021 года прогнозировался рост украинской экономики в 2022 г на 3,5%). При этом ЕБРР ожидает значительный отскок экономки Украины в 2023 году - рост сразу на 23%.
ВВП Белоруссии, по прогнозу ЕБРР, в 2022 году снизится на 3% (в ноябре 2021 года ЕБРР прогнозировал рост белорусской экономики в 2022 году на 0,2%), в 2023 году ожидается нулевая динамика экономики.
"Новые прогнозы основаны на ряде предположений о событиях в ближайшие месяцы и, следовательно, имеют высокую степень неопределенности", - отмечают в ЕБРР.
"Прогнозы ЕБРР предполагают, что с помощью посредников прекращение огня произойдет в течение пары месяцев, вскоре после этого начнутся крупные восстановительные работы в Украине, которые приведут ВВП Украины к концу 2023 года к уровню, близкому, но все еще ниже довоенного уровня. Ожидается, что санкции в отношении России сохранятся в обозримом будущем, обрекая российскую экономику на стагнацию в 2023 году (после резкого падения ВВП в 2022 году) с негативными последствиями для ряда соседних стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии", - говорится в сообщении ЕБРР.
"Учитывая такую большую неопределенность, банк намерен подготовить дальнейший прогноз в ближайшие пару месяцев, принимая во внимание дальнейшие события", - сообщили в ЕБРР.
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