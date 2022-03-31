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Дальнее зарубежье 31.03.2022 09:08

Австралия вводит пошлины 35% на весь импорт из России и Белоруссии

Правительство Австралии вводит дополнительные пошлины в размере 35% на все товары, импортируемые из России и Белоруссии.

"Правительство Австралии предпринимает дальнейшие действия по увеличению экономических издержек для России после ее незаконного вторжения на Украину при поддержке Белоруссии, применяя дополнительные пошлины в размере 35% на весь импорт из России и Белоруссии", - говорится в заявлении главы австралийского правительства Скотта Моррисона.

Отмечается, что официальное уведомление об отмене права на тарифный режим наибольшего благоприятствования и применении дополнительных пошлин будет опубликовано 1 апреля.

Само решение вступит в силу с 25 апреля 2022 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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