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ТЭК 31.03.2022 09:22

Нефть резко дешевеет после роста накануне

Цены на нефть активно снижаются в ходе утренних торгов в четверг после существенного роста накануне.

Трейдеры ждут, когда Вашингтон объявит меры по поддержке американских потребителей на фоне роста цен на энергоносители, а также оценивают опубликованные накануне данные о сокращении запасов топлива в США.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:06 в четверг составляет $107,98 за баррель, что на $5,47 (4,82%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $3,22 (2,9%), до $113,45 за баррель.

Майский контракт на Brent в четверг торгуется последний день. Более активный июньский контракт падает в цене на $5,27 (4,73%) до $106,17 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $101,47 за баррель, что на $6,35 (5,89%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов выросла на $3,58 (3,4%), до $107,82 за баррель.

Как сообщалось, президент США Джо Байден представит в четверг меры, направленные на снижение цен на энергоносители на американском рынке.

Белый дом не приводит детали, но агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что администрация Байдена рассматривает возможность высвобождения примерно 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегических запасов США в течение нескольких месяцев для борьбы с ростом цен на бензин и нехваткой поставок.

"Проблемы, которые мы наблюдаем в связи с Россией, имеют среднесрочный и долгосрочный характер, тогда как высвобождение нефти из стратегических резервов, увы, является краткосрочным решением", - отметил аналитик ING Уоррен Питерсон.

Тем временем накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 25 марта, упали на 3,45 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали менее существенного снижения - на 2 млн баррелей.

Между тем резервы бензина выросли на 785 тыс. баррелей и составили 238,83 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей, до 113,53 млн баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 1,6 млн баррелей и падение запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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