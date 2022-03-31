Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8975 RUR   0.0204 GBR   2.2297 TRY   0.1159

Цена на нефть

30.03 $/bbl +/- WTI 107.82 +3.58 Brent 113.45 +3.22

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 31.03.2022 12:21

Власти Шанхая призвали жителей проявить терпение из-за локдауна

Власти Шанхая в четверг призвали жителей проявить терпение и строго выполнять ограничительные меры, введенные из-за ситуации с COVID-19, сообщают азиатские СМИ.

"Меры по предотвращению и контролю привнесли много неудобств людям. Некоторые из вас находятся на карантине и в условиях локдауна давно. Город очень ценит ваше понимание и сотрудничество", - говорится в обращении местных властей к жителям Шанхая.

В нем отмечается, что только такие меры "позволят спасти наш дом и наш город", поэтому важны "усилия каждого".

Между тем, впервые за последние две недели суточный прирост новых случаев коронавируса в Шанхае начал снижаться. За минувшие сутки выявили около 5,6 тыс. случаев, днем ранее этот показатель составил почти 6 тыс. случаев. Отмечается, что речь идет о заражениях на территории Шанхая, завозные случаи не включены в подсчет.

Ранее власти Шанхая ввели локдаун в некоторых западных частях города в связи с ростом новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Изначально планировалось, что локдаун будет поделен на две фазы. С 28 марта по 1 апреля будет закрыта часть города к востоку от реки Хуанпу, с 1 апреля - к западу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az