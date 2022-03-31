Власти Шанхая призвали жителей проявить терпение из-за локдауна

Власти Шанхая в четверг призвали жителей проявить терпение и строго выполнять ограничительные меры, введенные из-за ситуации с COVID-19, сообщают азиатские СМИ.
"Меры по предотвращению и контролю привнесли много неудобств людям. Некоторые из вас находятся на карантине и в условиях локдауна давно. Город очень ценит ваше понимание и сотрудничество", - говорится в обращении местных властей к жителям Шанхая.
В нем отмечается, что только такие меры "позволят спасти наш дом и наш город", поэтому важны "усилия каждого".
Между тем, впервые за последние две недели суточный прирост новых случаев коронавируса в Шанхае начал снижаться. За минувшие сутки выявили около 5,6 тыс. случаев, днем ранее этот показатель составил почти 6 тыс. случаев. Отмечается, что речь идет о заражениях на территории Шанхая, завозные случаи не включены в подсчет.
Ранее власти Шанхая ввели локдаун в некоторых западных частях города в связи с ростом новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Изначально планировалось, что локдаун будет поделен на две фазы. С 28 марта по 1 апреля будет закрыта часть города к востоку от реки Хуанпу, с 1 апреля - к западу.
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