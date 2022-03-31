Турция работает над организацией встречи глав МИД РФ и Украины в ближайшие две недели - Чавушоглу

Турция ведет работу, направленную на организацию встречи глав МИД России и Украины, которая может состояться в ближайшие две недели, заявил в четверг турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

"Турция работает над тем, чтобы собрать вместе украинского и российского министров иностранных дел снова. Два министра могут встретиться в ближайшие две недели", - приводит газета "Дейли сабах" слова Чавушоглу.