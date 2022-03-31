На высоте Фаррух ведутся поиски массовых захоронений азербайджанских военных

На высоте Фаррух в Ходжалинском районе Карабахского региона Азербайджана обнаружены человеческие останки, ведутся работы по поиску других мест массовых захоронений, сообщает Госкомиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.
«Учитывая ожесточенные бои за вышеупомянутую высоту во время Первой карабахской войны (1991-1994гг) и ее оккупацию армянскими вооруженными силами, предполагается, что найденные останки принадлежат погибшим азербайджанским военнослужащим», - говорится в сообщении Комиссии.
В информации отмечается, что Госкомиссия считает, что в период Первой Карабахской войны на высоте Фаррух считаются пропавшими без вести 62 азербайджанских военных, 46 - в селе Пирляр Ходжалинского района, расположенном вблизи высоты Фаррух, в селе Алиагалы Агдамского района - 11 военнослужащих.
«Принимая во внимание возможность наличия массовых захоронений в районе высоты Фаррух и в ее окрестностях, группа специалистов планирует провести в этом районе поисково-эксгумационные мероприятия. Дополнительная информация по данному вопросу будет предоставляться общественности», - подчеркнули в Госкомиссии.
Как сообщалось ранее, Азербайджан считает пропавшими без вести во время Первой Карабахской войны до 4 тыс. военных и гражданских лиц. Власти Азербайджана в настоящее время ведут активную работу с целью выявления мест массовых захоронений азербайджанцев в Карабахе и Восточном Зангезуре, освобожденных от армянской оккупации.
Э.Шафиев
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